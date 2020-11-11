قابس: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب بعقد مجلس وزاري حول التنمية في ولاية قابس

وات -

وجه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، عشية اليوم الاربعاء، طلبا لرئيس الحكومة، عن طريق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يتعلق بتحديد موعد خاص بعقد مجلس وزاري حول المشاغل التنموية بولاية قابس.وجاء هذا الطلب، الذي تم نشره للعموم، واطلع عليه مراسل "وات"، على ضوء ما وصفه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس ب"حالة احتقان تسود الجهة".وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القرارات التي اتخذت خلال المجالس الوزارية التي خصصت لمتابعة مسيرة التنمية بولاية قابس سنوات 2013 و2015 و2019، ظلت في معظمها، وفق المعطيات المتاحة لدى مختلف الإدارات الجهوية، حبرا على ورق، مما تسبب في ضعف الاستثمار وتفاقم البطالة وفي تردي الخدمات الصحية ومزيد تدهور الوضع البيئي بالجهة.ومن بين المشاريع المعطلة، والتي تعد من المشاغل الكبرى لإطارات ولاية قابس ومكونات مجتمعها المدني وسكانها، مشروع بناء المستشفى الجامعي الجديد وقسم الحروق البليغة، وتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتهيئة المنطقة اللوجستية، وبعث الخط البحري لنقل الحاويات.كما يطالب أبناء الجهة، وفق ما ورد في تصريحات وبيانات سابقة لمكونات المجتمع المدني، بتفعيل القرارات المتعلقة بمعالجة الوضعية المالية لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وإنجاز برنامج الانتدابات للمجمع الكيميائي التونسي، وتفعيل شركة الصيانة.