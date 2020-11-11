معدل انتاج النفط اليومي يتجاوز 30 الف برميل بعد يوم من اعادة فتح صمّام الضخّ بالكامور

وات -

بلغ معدل الانتاج اليومي الوطني للنفط، يوم 8 نوفمبر 2020، اثر مرور 24 ساعة على اعادة فتح صمّام الكامور (تطاوين)، نحو 30 الف و687 برميلا، مقابل 36 ألف و500 برميلا قبل غلق الصمّام، منذ يوم 16 جويلية 2020، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، في تصريح أدلت به لـ(وات)، بعد ظهر، الأربعاء.وأكدت الصغيّر أن الانتاج اليومي الوطني للغاز التجاري بلغ 2 مليون و982 ألف متر مكعب، في اليوم ذاته، مقابل حوالي 6 ملايين متر مكعب من الغاز التجاري قبل غلق الصمّام، موضحة أن هذا الانتاج اليومي للغاز التجاري لا يشمل حقل "مسكار"، الذي توقف عن الانتاج حاليا بسبب أشغال الصيانة على ان يسترجع نشاطه غدا الخميس 12 نوفمبر 2020.وأفادت أنّ استعادة نسق الانتاج في الحقول النفطية بتطاوين سيتم تدريجيّا، نظرا لتواصل غلق الصمّام، عدد 4 بالكامور، لأكثر من 3 أشهر من قبل المحتجّين بالجهة، ولاعتبارات تقنية اذ تتطلب بعض الآبار التدخل لتتمكّن من استرجاع قدرة التدفّق الطبيعي.وأشارت الصغيّر الى أنّ غلق صمّام الكامور (من 16 جويلية إلى غاية 6 نوفمبر 2020)، بسبب الاحتجاجات الاجتماعيّة، أدّى إلى تقلّص الإنتاج اليومي للحقول بالجهة ليبلغ 4600 برميل نفط و670 ألف متر مكعب من الغاز التجاري، مقابل 16 ألف و300 برميل نفط و2 مليون و315 ألف متر مكعب من الغاز التجاري قبل غلق الصمّام.وأكّدت أن توقف الانتاج في الحقول البترولية بتطاوين، خلال فترة اعتصام الكامور، أدّى إلى تسجيل خسائر بقيمة 374 مليون دينار.علما أن هذه الحقول تمثل 42 بالمائة من الانتاج الوطني للنفط و37 بالمائة من الانتاج الوطني للغاز الطبيعي.ويذكر أن الحقول النفطية بتطاوين تشمل حقل "البرمة" وحقول "لعريش-دبش-مخروقة" و"واد زار" و"جبل قروز" وحقل "أدم" وحقول "شروق" إلى جانب حقل "بنفسج الجنوبي" و"درة" و"عناقيد شرقي" و"نوارة" و"جنان" وحقول "الشوش السيدة" و" سنرار" و "الشوش" وحقل "بئر بن ترتر" وحقل "سندس".وتم فتح الصمام عدد 4 بمنطقة الكامور واستئناف الانتاج في الحقول البترولية بولاية تطاوين اثر توصّل الحكومة الى اتفاق مع تنسيقية الكامور وتنفيذ اتفاق الكامور المؤرخ في 15 جوان 2017.واصدرت رئاسة الحكومة منذ، الخميس 05 نوفمبر 2020، القرارات، التّي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري الخاص بملف التنمية بتطاوين وتنفيذ إتفاق الكامور المؤرخ في 15 جوان 2017.وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال المجلس على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج وذلك لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة.