المحكمة الادارية تقضي استعجاليا بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي (نقيب الصحفيين)

وات -

قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي "إن المحكمة الإدارية قضت اليوم الأربعاء، استعجاليا، لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي".وأكد نقيب الصحفيين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على ضرورة أن تتعامل حكومة هشام المشيشي مع ملفات الصحفيين بجدية ، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستشرع في جملة من التحركات التصعيدية، نظرا لسياسة "التسويف والمماطلة في علاقة بقطاع الإعلام والملفات العالقة، على غرار مؤسسات الإعلام المصادرة وإصلاح الإعلام العمومي وتسوية الوضعيات الهشة".يُذكر أن المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين كان اتخذ أمس الثلاثاء، جملة من الإجراءات التصعيدية ومنها بالخصوص، "تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية وتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة".