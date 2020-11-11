1291 قاصرا دون مرافقة يصلون السواحل الايطالية خلال ال10 أشهر الأولى من 2020

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كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي اليوم الاربعاء في نشريته الشهرية عن بلوغ 1291 قاصرا دون مرافقة الى السواحل الايطالية خلال ال10 أشهر الأولى من سنة 2020 وذلك في اطار الهجرة غير النظامية وأضافت النشرية أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 180 بالمائة في عدد المهاجرين بطريقة غير نظامية الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حيث بلغ عددهم 1328 مهاجرا مقابل 381 مهاجرا وتم خلال شهر أكتوبر الماضي تسجيل ارتفاعا في احباط عمليات اجتياز الحدود خلسة نحو ايطاليا بعشر مرات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 حيث تم احباط 157 عملية اجتياز مقابل 14 عملية خلال ولفت التقرير الى وصول 11212 مهاجرا غير نظامي الى السواحل الايطالية خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 2592 مهاجرا خلال نفس الفترة من سنة 2019 وأبرزت إحصائيات شهر أكتوبر الماضي تصدر إقليم تونس الكبرى لتوزيع عمليات الاجتياز المحبطة حسب الجهات بنسبة 16.66 بالمائة نظرا إلى حدوث هذه العمليات أساسا عبر مينائي رادس وحلق الواد و رصد المنتدى رقم جديد متمثل في احباط أكثر من 3000 مهاجرا غير تونسي خلال هذه السنة مرجحا حضورا لافتا لغير التونسيين في عمليات الهجرة انطلاقا من الشواطئ التونسية في الفترة القادمة .