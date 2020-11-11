باجة: الاتحاد الجهوي للشغل يؤكد على تمسّكه بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة ويلوّح بتحركات نضالية في حال عدم الاستجابة

وات -

قال كاتب عام الاتحاد الجهوى للشغل بباجة، عبد الحميد الشريف في تصريح لـ"وات"، اليوم الاربعاء، إن الاتحاد متمسك بعقد مجلس وزاري خاص بولاية باجة بصفة عاجلة قبل اللجوء الى الاشكال النضالية المشروعة، وذلك على خلفية عدم ذكر رئيس الحكومة هشام المشيشي للجهة فى كلمته يوم 9 نوفمبر في قائمة الولايات التى سيتم تخصيص مجالس وزارية لها والنظر في وضعها التنموي .وكان الاتحاد الجهوي قد وجّه مساء أمس الثلاثاء رسالة احتجاج الى رئيس الحكومة أكد فيها أن المجلس الجهوى الخاص بولاية باجة مبرمج منذ حكومة يوسف الشاهد وقد تم تأجيله مرارا، ودعا رئيس الحكومة الى تلافي التقصير والدعوة الى مجلس وزاري فى الايام القادمة يعطى للجهة حقها درءا لكل اضراب قد يعصف بالجهة، حسب ما جاء في نص الرسالة.وأشار الاتحاد الجهوي في ذات الرسالة إلى أن صبر أبناء الجهة قد نفذ خاصة بعد صدور الاحصائيات الاخيرة التى تبين ان الجهة تصدّرت المراتب الاولي في مؤشرات الفقر والتمهيش اضافة الى تعطل المشاريع، مؤكدا أن ولاية باجة تعيش حالة احتقان لم يسبق له مثيل أمام سياسات الحكومات المتعاقبة التى لم تصغي لمطالب الجهة.يذكر أن ان الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بباجة المنعقدة فى اكتوبر 2020 قد دعت الى عقد مجلس وزاري خاص بالجهة و اقرت مسيرة تم تنفيذها فى 17 اكتوبر المنقضي، واقرت إضرابا جهويا يحدّد تاريخه بعد الاتفاق مع بقية المنظمات.