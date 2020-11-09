عشرات المحتجين يغلقون الإدارات العمومية بالشابة تنديدا بقرار تعليق نشاط نادي هلال الشابة

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عمد عشرات من المحتجين بمدينة الشابة، صباح الاثنين، إلى غلق مقرات الإدارات العمومية وعدد من البنوك تنديدا بقرار الجامعة التونسية لكرة القدم تعليق نشاط نادي هلال الشابة.وطال الغلق مقر المعتمدية والبلدية والقباضة المالية ومكتب بريد وفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبعض البنوك.وجاب العشرات من المحتجين شوارع المدينة معبرين عن امتعاضهم من تواصل ما اعتبروه "مظلمة" طالت ناديهم بعد قرار تعليق نشاطه منذ 17 أكتوبر 2020 .وخاض سكان مدينة الشابة، منذ صدور القرار، عدة تحركات منها غلق الطرقات المؤدية من وإلى المدينة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.وقاد قرار الجامعة المجلس البلدي بالمنطقة إلى تقديم استقالته فيما نظمت "تنسيقية دعم هلال الشابة" حملة تهدف إلى الهجرة الجماعية تأجلت عدة مرات بعد تدخل العديد من الاطراف الجهوية والوطنية.ويعتزم أحباء نادي هلال الشابة متابعة التحركات الاحتجاجية في مختلف أشكالها إلى حين "رجوع الجامعة التونسية لكرة القدم عن قرارها المشار إليه آنفا".