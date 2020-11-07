هلال الشابة : جامعة كرة القدم ماضية في استهداف الفريق وإعدامه رياضيا

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اصدر فريق هلال الشابة مساء امس الجمعة بيانا اتهم فيه الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها وديع الجريء "بتعمد الإساءة لفريقهم والحرص على إعدامه رياضيا" وذلك على خلفية رفض الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة قبول الصك البنكي المقدر بقيمة 180 ألف دينار لخلاص العقوبات المالية المسلطة على هلال الشابة.وكان مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم قرر تعليق نشاط نادي هلال الشابة يوم 17 أكتوبر الماضي ومنعه من المشاركة في كافة المسابقات التي ينظمها في موسم (2020-2021) لأسباب قال "انها تتعلق بالتأخر في دفع ديون مستحقة على النادي" .واوضح هلال الشابة في بيانه قائلا "بعد ورود قرار المكتب الجامعي في صيغته الجديدة محيّثا باللغة الفرنسيّة في سابقة هي الأولى في تاريخ قرارات هذا المكتب وبعد أن تم إعلامنا صلبه لأول مرة وبصفة رسمية بالمبلغ المستوجب بعد أن كان الحديث في البداية يدور حول مبالغ تجاوزت قيمتها 200 ألف دينار .. وسعيا منها لسد كل الذرائع ودرءا لكل ما يمكن آن يترتب على عدم دفع مبالغ الخطايا من تأويلات رغم سلامة موقفها القانوني في عتبار ما تطالب به الرابطة غير مستوجب الأداء قانونا ... بادرت إدارة هلال الشابة صباح هذا اليوم (امس الجمعة) بإرسال صك بنكي مضمّن بمبلغ الخطايا المقدرة بـ 180 ألف دينار عن طريق عدل تنفيذ إلى مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم .. " وأضاف " بعد ساعات من المماطلة والانتظار وبعد إحضار عدول تنفيذ وعدول إشهاد رفض مكتب الرابطة التوقيع على محضر الإستلام بذريعة عدم التأكد من توفر المؤونة وللتثبت من مقدار المبالغ المدان بها فريقنا فما كان منا إلاّ إعادة نفس المسعى من جديد في نفس اليوم ليتم عرض الصكّ المؤشر على توفّر رصيده على مكتب الرابطة مرّة أخرى ولكن الموظف المتواجد هناك وبناءا على تعليمات فوقية رفض الإدلاء بهويته وامتنع عن قبول الصك.. " وتابع "نعم الجامعة التونسية لكرة القدم التي لها ديون تقدّر بالمليارات تجاه الأندية والتي تمنح شهادة إبراء الذمّة دون محاسبات أو شكليات .. الجامعة التي تقبل صكوكا من الأندية مؤجلة الدفع اصبحت اليوم رابطتها تشترط ثم ترفض صكوكا مؤشرا على توفر رصيدها في خطوة زادت في تعرية نوايا كل طرف في هذا الملف".وجاء في نص البيان " كل هذه المعطيات أصبحت تؤكد بما لم يعد يدع مجالا للشك أمام كل متابع محايد للأحداث أنّ جامعة كرة القدم وعلى عكس ما يروّج له المتكلمون باسمها في كل المنابر لا تريد لقضيّة هلال الشابة أيّ مخرج مهما كانت صيغته وأيا كان مأتاه وأنها بالتالي ماضية قدما في استهداف كيان هذا الفريق وإعدامه رياضيا".وختم البيان بالتاكيد على ان " هلال الشابة وإذ سيواصل التمسك بالدفاع عن حقه في الوجود بكل الوسائل المشروعة والمتاحة فإنه يدعو مؤسسات الدولة والرئاسات الثلاث إلى التدخل لإيقاف هذه المهزلة ولتحمل مسؤولياتهم في حماية شباب هذه المنطقة من تعسف الجامعة بما يكفل لهم حقوقهم المشروعة في ممارسة النشاط الرياضي تحت مظلّة جمعية عريقة يريد رئيس الجامعة اليوم تصفيتها بجرّة قرار جائر" .