أهم نقاط الاتفاق النهائي بين الحكومة وتنسيقية اعتصام الكامور

وافق الوفد الجهوي المفاوض للوفد الإداري للحكومة حول تنفيذ اتفاق الكامور مساء يوم الجمعة، خلال اجتماع رئيس الوفد الحكومي، منصف عاشور، بكافة أعضاء الوفد الجهوي، على الصيغة النهائية لجملة القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد الخميس بإشراف رئيس الحكومة للنظر في الإشكالات التنموية للولاية والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور.●80 مليار سنويا بصندوق التنمية●1000 مشروع في شكل قروض قبل موفى 2020●انتداب 215 عون بالشركات البترولية فوري و رسمي 2020●انتداب 70 عون بالشركات بعنوان 2021●انتداب 1000 عون و اطار بالشركات البيئة قبل موفى 2020●تصنيف شركة البيئة تحت اشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و تخضع لزيادات القطاع العام●انشاء خمسة شركات جهوية ( الوطنية :للجبس ،للاعاشة و الاقامة ،للاشغال العامة و الخدمات البترولية و الطاقية ،لنقل الاشخاص و المعدات و المواد،للفلاحة و استصلاحها و تطويرها بتطاوين ) قبل موفى 2021 مع تعهد الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بتكليف مكتب دراسات للإشراف على مراحل تركيز الشركات● صرف 18 مليار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركات البترولية●100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليار●مليار و 200 مليون للجمعيات التنموية●2,6 مليار لبلديات الجهة●مليار و200 مليون لجمعية اتحاد تطاوين