24 جمعية ومنظمة تونسية تتطالب في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الفرنسي، بعدم انتهاك الاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين

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طالبت 24 منظمة وجمعية تونسية في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الذي يؤدي زيارة إلى تونس اليوم الجمعة، بعدم أخذ تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.وأشارت الرسالة إلى أن هذه الزيارة التي سيبحث خلالها جيرالد دارمانين مع الجهات المسؤولة في تونس عن موضوع ترحيل تونسيين "مشتبه في تشدّدهم"من فرنسا، "محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم".وأكد ممضو الرسالة أن مقاومة الإرهاب الجهادي يجب أن يكون في كنف احترام حقوق التونسيين والمهاجرين، وأن محاربته يجب أن تتم في كنف احترام القانون والديمقراطية والحريات عبر تعزيز مكانة التعليم ونشر القيم العالمية لحقوق الإنسان ومبادئها.كما استنكروا استخدام الهجمات الإرهابية الجهادية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس معبرين عن رفضهم " خطاب الكراهية الذي يروج له بعض المسؤولين والقوى السياسية وبعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد المهاجرين ".وغيرها ورفض موقعو هذه الرسالة أي رغبة في العقاب الجماعي ضد المهاجرين التونسيين وخاصة المهاجرين غير النظاميين من خلال تعزيز عمليات الطرد الجماعي القسري من إيطاليا أو فرنسا.وأمضى الرسالة أساسا كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعيات منامتي وشمس ونشاز وبيبتي وجمعية فنون وثقافة بالضفتين والجمعية التونسية للبحث حول التنمية وجمعية الحراك الثقافي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية للدراسات حول النوع الاجتماعي والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وغيرها.