الغرفة الوطنية للمخابز تؤكد قرار إيقاف النشاط بكل الولايات بداية من 15 نوفمبر2020

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أكدت الغرفة الوطنية للمخابز قرار إيقاف نشاط أصحاب المخابز بكل ولايات الجمهورية ابتداء من يوم 15 نوفمبر 2020 خلال اجتماعها بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد اليوم الخميس وجاء هذا القرار لعدم استجابة وزارة التجارة للقرار الممضى مع لجنة المفاوضات.وتمّت مراسلة الوزارة بهذا الخصوص كما تقرر عقد اجتماع آخر للغرفة بولاية القصرين لمزيد تقييم الوضع.وللتذكير فان الغرفة الوطنية كانت قد عقدت يوم الخميس 22 أكتوبر2020 اجتماعا بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس خصص لتدارس الوضع بالقطاع .ويطالب المهنيون بصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الدولة منذ أكثر من 5 أشهر والصعوبات التي انجرت عنه مما جعل العديد منهم مهدد بالافلاس وبنشر القرار الوزاري الذي تم الاتفاق عليه بالرائد الرسمي.