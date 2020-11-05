سوسة : تسجيل 6 حالات وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجّلت ولاية سوسة، اليوم الخميس، 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفايات الى 161 حالة وفاة منذ بداية ظهور الجائحة، منها 153 حالة سُجّلت بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري.وأضافت العذاري، في تصريح اعلامي، أدلت به مساء اليوم الخميس، ان الجهة سجلت أيضا، 90 إصابة جديدة اظهرتها نتائج تحليل 302 عينة، تم رفعها يوم امس الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات ارتفع وفق الاحصائيات الجديدة الى 6007 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس، منها 5918 إصابة منذ إعادة فتح الحدود.ولفتت ذات المصدر، الى ان عدد الإصابات في صفوف الاطارات الطبية والشبه طبية، ارتفع الى 382 إصابة بعد تسجيل 9 إصابات جديدة، اليوم الخميس.وأكّدت، أن عدد الأشخاص الذين استكملوا فترة الحجر الصحي، استقر في حدود 2822 شخصا، فيما لايزال 2944 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبيّة، منهم 130 من سوسة، و23 من ولايات أخرى يرقدون بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة، من بينهم 36 مصابا في حالة انعاش.