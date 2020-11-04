الخطوط التونسية: رحلة يوميا من مطار تونس قرطاج باتجاه باريس اورلي

وات - أكدت الخطوط التونسية، انها ستؤمن رحلة يوميا انطلاقا من مطار تونس قرطاج في اتجاه مطار باريس أورلي، مع تطبيق البرنامج الأمثل للمنطقة، حسب بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء.
وقالت الشركة، إنها ستدخل تعديلات على برنامج رحلاتها انطلاقا من تونس في اتجاه فرنسا طوال شهر نوفمبر 2020 ، مراعاة لقرار إعادة الحجر الصحي في فرنسا والاجراءات المنبثقة عنه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقالت الشركة، إنها ستدخل تعديلات على برنامج رحلاتها انطلاقا من تونس في اتجاه فرنسا طوال شهر نوفمبر 2020 ، مراعاة لقرار إعادة الحجر الصحي في فرنسا والاجراءات المنبثقة عنه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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