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الخطوط التونسية: رحلة يوميا من مطار تونس قرطاج باتجاه باريس اورلي

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 14:36 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - أكدت الخطوط التونسية، انها ستؤمن رحلة يوميا انطلاقا من مطار تونس قرطاج في اتجاه مطار باريس أورلي، مع تطبيق البرنامج الأمثل للمنطقة، حسب بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء.

وقالت الشركة، إنها ستدخل تعديلات على برنامج رحلاتها انطلاقا من تونس في اتجاه فرنسا طوال شهر نوفمبر 2020 ، مراعاة لقرار إعادة الحجر الصحي في فرنسا والاجراءات المنبثقة عنه.

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