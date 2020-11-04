قابس: 31 اصابة جديدة بكورونا

وات -

ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الاجهوية للصحة بقابس حسين جبران لــ(وات) انه بعد إجراء 53 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا ووردت نتائج 31 عينة إيجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 17 اصابة بقابس الجنوبية و08 اصابات بقابس المدينة و04 اصابات بقابس الغربية واصابة واحدة ( 01 ) بكل من الحامة والمطوية.وبيّن جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 2238 إصابة، مشيرا الى أن 1852 شخصا من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 386 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 131 حالة بقابس الجنوبية 72 حالة بقابس المدينة و48 حالة بالحامة و44 حالة بقابس الغربية.