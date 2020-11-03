   Om Kalthoum - شمس الأصيل  

مساعدات طبيّة فرنسيّة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 21:07 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - أشرف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بمعية سفير فرنسا بتونس أندري باران اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بمقرّ الوزارة على موكب تمّ خلاله تسلّم هبة من الدولة الفرنسية تتمثل في كميّات هامة من المستلزمات الوقائية الفردية الخاصة بالإطارات الصحية والتجهيزات الطبية ومستلزمات مخابر التحاليل لفائدة وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية وذلك في إطار دعم جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد عبر الدكتور فوزي مهدي عن شكر وامتنان الحكومة التونسية لهذه المساعدات الطبية التي قدمتها الجمهورية الفرنسية لمزيد دعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة والتكفل بمرضى فيروس كورونا.


كما أعرب الوزير بالمناسبة عن عزم وزارة الصحة التنسيق مع سفارة فرنسا بتونس لتذليل كل الصعوبات حتى يتم الإنطلاق في إنجاز مشروع مستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة الممول من الجانب الفرنسي في أقرب الآجال.

ومن جهته أكد سفير فرنسا بتونس إستعداد بلاده الدائم لمرافقة جهود تونس في تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال مزيد دعم البنية التحتية للقطاع الصحي ومزيد الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214370

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 09h 51m |           
من اين وكيف لها فرنسا ان تساعد تونس على مواجهة كورونا ؟؟؟؟
غريب ، فرنسا هي بالذات تطلب المساعدة من الصين ودول أخرى لاعانتها لمواجهة كرونا !!!
سويسرى البلد الصغير فتح مستشفياته لاعانة فرنسا !!!

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 01h 09m |           
تلقت تونس طائرات من الاعانات لمجابهة كورونا من الصين وتركيا وقطر،ولم يكن ذلك بحضور الوزير وليس بالوزارة بل بالمطار،فما معنى هذا



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