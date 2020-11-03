جهاز الشرطة البيئية ببلدية تونس ينفذ 379 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم خلال الاسابيع الثلاث الاخيرة

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نفذ جهاز الشرطة البيئية ببلدية تونس 379 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم و97 عملية مراقبة للمحلات السكنية وذلك خلال الاسابيع الثلاث الاخيرة وفق ما افاد به رئيس مكتب الشرطة طارق بكير .واوضح بكير اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المكتب تلقى ايضا 116 شكاية من قبل المواطنين تتعلق بالخصوص بحفظ الصحة والنظافة العامة للمحلات المفتوحة للعموم والاستغلال المفرط للرصيف وعدم احترام ارتداء الكمامة داخل المحل التجاري وعدم احترام البروتوكول الصحي وطريقة القاء الفواضل التجارية.واضاف في السياق ذاته انه تم حجز 58 طاولة بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي والاستغلال المفرط للرصيف وحجز 131 كرسيا و 33 الة شيشة الى جانب اخلالات تتعلق بالنقاط السوداء التي تتراكم بها الفضلات بالاحياء السكنية وتوجيه 109 تنبيهات كتابية و93 محضرا صنف 2 من المخالفات و 5 محاضرادارية التي تتراوح قيمة الخطية في شانها ما بين 300 الى الف دينار واكد طارق بكير ان الهدف من عمليات المراقبة و تسجيل المحاضر التي تقوم بها مختلف وحدات الشرطة البيئية ببلدية تونس بالخصوص منذ بدء تطبيق قرار حظر الجولان وقرارات أخرى تتعلق بفرض بروتوكول صحي ، ليس الردع فقط وانما التوعية والتحسيس والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي وافاد من جهة اخرى بأنه بالتنسيق مع مركز الامن الوطني بالبحيرة تم اليوم الثلاثاء حجز سيارة كانت تنقل اكثر من 500 كلغ من اللحوم الحمراء بطريقة عشوائية لا تحترم شروط حفظ الصحة.