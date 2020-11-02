زغوان/"كوفيد19" : تسجيل حالة وفاة جديدة ببئر حليمة وارتفاع عدد الوفيات الجملي في الجهة إلى 33 حالة

وات -

سجلت ولاية زغوان، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر66 سنة أصيل منطقة بئر حليمة بزغوان.وذكر سهيل بالي، المدير الجهوي للصحة، لـ"وات"، أن المتوفي خضع للعلاج جراء الإصابة بالفيروس لمدة تسعة أيام بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان، مشيرا إلى أن عدد الوفيات في الجهة ارتفع على إثرذلك إلى 33 حالة منذ 27 جوان 2020، تاريخ فتح الحدود.وأفاد بالي بخصوص حملة الدعم التي دعا لها والي زغوان، صالح المطيراوي، لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة بعض المؤسسات الصحية، أن عديد المؤسسات الصناعية عبرت عن استعدادها للانخراط في هذا المجهود، مؤكدا أن إحدى المؤسسات بادرت بالتبرع بمبلغ مالي قيمته 55 ألف دينار لشراء آلة تنفس اصطناعي لفائدة المستشفى الجهوي في انتظارمبادرات مماثلة من بقية المؤسسات في الأيام القليلة القادمة، حسب الوعود التي تلقتها مصالح الصحة في هذا الإطار.