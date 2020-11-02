مالك الجزيري يخرج من الدور السادس عشر لدورة بارما بايطاليا للتنس

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خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اليوم من الدور السادس عشر من دورة بارما الايطالية للتنس بعد هزيمته امام الايطالي اندريا ارنابولدي وتقام مقابلات الدورة على ملاعب ذات ارضية صلبة وخصصت لها جوائز بقيمة 44820 اورو ويذكر ان مالك الجزيري ( 242 عالميا) تراجع مركزا واحد في التصنيف العالمي الذي اعلن عنه امس.