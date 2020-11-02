رجة ارضية بقوة 3،32 درجة على سلم ريشتر شرق المظيلة

وات - أعلن المعهد للرصد الجوي، عن تسجيل رجة أرضية بلغت قوتها 3،32 درجة على سلم ريشتر ، على الساعة 10 و 15 دقيقة بالتوقيت المحلي، يقع مركزها شرق المظيلة (ولاية قفصة).
واوضح المعهد، في بلاغ له، ان محطات رصد الزلازل التابعة له، رصدت هذه الرجة التي حدد مركزها وفق التحاليل الاولية عند 34،30 درجة خط عرض و 8،82 درجة خط طول وذلك عند 6،7 كلم شرق المظيلة من ولاية قفصة.
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واوضح المعهد، في بلاغ له، ان محطات رصد الزلازل التابعة له، رصدت هذه الرجة التي حدد مركزها وفق التحاليل الاولية عند 34،30 درجة خط عرض و 8،82 درجة خط طول وذلك عند 6،7 كلم شرق المظيلة من ولاية قفصة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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