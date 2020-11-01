جيش البحر ينقذ 4 تونسيين في عرض سواحل الهوارية كانوا في رحلة إبحار خلسة

وات -

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، بعد ظهر اليوم الأحد، أربعة تونسيين كانوا على متن قارب مطاطي تسربت إليه المياه على بعد 50 كلم من سواحل الهوارية (ولاية نابل).وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هؤلاء الأفراد، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة، أفادوا بأنهم أبحروا صبيحة يوم أمس السبت من خليج تونس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.وتم التوجه بهم إلى ميناء قليبية لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.