جيش البحر ينقذ 4 تونسيين في عرض سواحل الهوارية كانوا في رحلة إبحار خلسة

وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، بعد ظهر اليوم الأحد، أربعة تونسيين كانوا على متن قارب مطاطي تسربت إليه المياه على بعد 50 كلم من سواحل الهوارية (ولاية نابل).
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هؤلاء الأفراد، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة، أفادوا بأنهم أبحروا صبيحة يوم أمس السبت من خليج تونس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.
وتم التوجه بهم إلى ميناء قليبية لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هؤلاء الأفراد، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة، أفادوا بأنهم أبحروا صبيحة يوم أمس السبت من خليج تونس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.
وتم التوجه بهم إلى ميناء قليبية لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 214219