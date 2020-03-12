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توزر/كورونا: تواصل إجراءات العزل الذاتي لعشرة أشخاص قادمين من بلدان موبوءة

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - تتواصل إجراءات العزل الذاتي في ولاية توزر توقيا من فيروس كورونا لعشرة أشخاص قادمين من بلدان موبوءة، وخاصة إيطاليا، عن طريق رحلات جوية أو بحرية في مطارات وموانئ بالبلاد، باعتبار أن الجهة لا تربطها رحلات مباشرة بهذه البلدان، وفق ما ذكره ل"وات" اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت.

وبين أن الجهات الصحية سعت إلى إقناع هؤلاء الأشخاص بضرورة الامتثال للإجراء المذكور، مضيفا، في ذات السياق، أنه تم القيام بتحاليل لأربعة أشخاص من بين العشرة المذكورين، وثبت عدم حملهم للفيروس، اثنان في معتمدية تمغزة، واثنان في معتمدية توزر.


وأشار ثابت إلى أن الجهات الصحية تواصل الحملات التحسيسية والتكوينية حول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من خلال أنشطة توجهت إلى البلديات والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية ومعامل تكييف التمور.

وقد تم في هذا الإطار، صباح اليوم الخميس، تنظيم حملة تحسيسية في مقر معتمدية دقاش استفاد منها أعضاء المجلس البلدي والعمد ومكونات المجتمع المدني.
كما أمنت الإدارة الجهوية للصحة دورات تكوينية لأعوان الحماية المدنية في الجهة وأسلاك الأمن.

  
  
  

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