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ديوان التونسيين بالخارج يعلن عن إحداث خلية متابعة وتوجيه بدار التونسي بروما لمتابعة الوضع الصحي للجالية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - اعلن ديوان التونسيين بالخارج، الاربعاء، عن احداث خلية متابعة وتوجيه بالمركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" بروما لمتابعة الوضع الصحي لأفراد الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا في ظل انتشار فيروس كورونا بعدة مناطق من التراب الإيطالي وخاصة تلك المصنفة "حمراء" و"صفراء" من قبل وزارة الصحة الإيطالية.

واضاف الديوان، في بلاغ له، ان الهدف المنشود يتمثل في ضمان تواصل مستمر مع كافة أفراد الجالية التونسية مشيرا الى ان صفحة تم احداثها على شبكة التواصل الإجتماعي تحت عنوان "طمني عليك " (وبالإيطالية "Stammi bene ") لمتابعة أوضاعهم والإجابة على تساؤلاتهم وإرشادهم وتوجيههم وتوفير المعلومة المفيدة خلال هذه الظروف الاستثنائية.


وتعد إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بفيروس كرورنا المستجد، حيث ارتفع عدد المصابين الى 10149 شخصا وسجل عدد الوفيات بالفيروس 631 شخصا منذ ظهور المرض في شمال ايطاليا يوم 21 فيفري 2020.

  
  
  

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