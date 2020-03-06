وزارة الصحة تؤكد انه لا وجود لحالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس

Vendredi 06 Mars 2020
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وات - اكدت وزارة الصحة أنه لا وجود الى حد اليوم لحالات جديدة للاصابة بفيروس كورونة المستجد مشيرة الى ان كلّ التحاليل التي تم القيام بها، اليوم الجمعة، والبالغ عددها 8 تحاليل أسفرت عن نتائج سلبية واثبتت خلو اصحابها من الفيروس.
واوضحت الوزارة ان تونس لم تسجل إلى حد اليوم الا حالة إصابة واحدة مؤكدة مستوردة والتي تمّ الاعلان عنها في تاريخ 2 مارس 2020.
وقالت أنّ مصالحها المختصة تواصل إحكام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا المستجدّ في تونس من خلال المتابعة المستمرة لتطور الوضع الوبائي لهذا الفيروس على المستوى العالمي.
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت يوم 2 مارس 2020، عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي يبلغ من العمر 40 سنة عاد من ايطاليا يوم 27 فيفري على متن باخرة، ولم يكن لديه اية اعراض انذاك تدل على الاصابة بهذا الفيروس.
وقد تم وضع "كل المرافقين لهذا الشخص على متن الباخرة والذين يبلغ عددهم 254، بالاضافة الى ما رافقه وعائلته، في الحجر الصحي الذاتي، الذي يتواصل على مدة 14 يوميا، ويخضعون حاليا الى المتابعة الصحية بعد ان تم تمكينهم من كل المعلومات التثقيفية الضرورية للتعامل مع الاصابة المحتملة بهذا الفيروس"، وتقوم مصالح الوزارة بالاتصال بهم يوميا للتثبت من مدى التزامهم بالسلوكيات ومتابعة اوضاعهم الصحية.
وات - اكدت وزارة الصحة أنه لا وجود الى حد اليوم لحالات جديدة للاصابة بفيروس كورونة المستجد مشيرة الى ان كلّ التحاليل التي تم القيام بها، اليوم الجمعة، والبالغ عددها 8 تحاليل أسفرت عن نتائج سلبية واثبتت خلو اصحابها من الفيروس.
واوضحت الوزارة ان تونس لم تسجل إلى حد اليوم الا حالة إصابة واحدة مؤكدة مستوردة والتي تمّ الاعلان عنها في تاريخ 2 مارس 2020.
وقالت أنّ مصالحها المختصة تواصل إحكام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا المستجدّ في تونس من خلال المتابعة المستمرة لتطور الوضع الوبائي لهذا الفيروس على المستوى العالمي.
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت يوم 2 مارس 2020، عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي يبلغ من العمر 40 سنة عاد من ايطاليا يوم 27 فيفري على متن باخرة، ولم يكن لديه اية اعراض انذاك تدل على الاصابة بهذا الفيروس.
وقد تم وضع "كل المرافقين لهذا الشخص على متن الباخرة والذين يبلغ عددهم 254، بالاضافة الى ما رافقه وعائلته، في الحجر الصحي الذاتي، الذي يتواصل على مدة 14 يوميا، ويخضعون حاليا الى المتابعة الصحية بعد ان تم تمكينهم من كل المعلومات التثقيفية الضرورية للتعامل مع الاصابة المحتملة بهذا الفيروس"، وتقوم مصالح الوزارة بالاتصال بهم يوميا للتثبت من مدى التزامهم بالسلوكيات ومتابعة اوضاعهم الصحية.
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
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