وزير التجهيز: أكثر من 1600 وحدة سكنية اجتماعية باتت جاهزة وتتطلب تسليمها تسريعا للقائمات النهائية

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - دعا وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنصف سليطي، الخميس، الى الإسراع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة خاصة وان 1613 وحدة باتت جاهزة للتسليم في ظل طلبات ناهزت 234 ألف مطلب.
ويجري حاليا بناء 6787 مسكنا اجتماعيا على ان يتم الانطلاق مع موفي سنة 2020 ، في بناء 5100 مقسم جديد علما وان البرنامج يتضمن بناء اكثر من 13 الف وحدة سكنية اجتماعية بميزانية تقارب 900 مليون دينار، وفق بيانات عرضت خلال جلسة عمل ترأسها سليطي.
وشدد سليطي، خلال الجلسة التي حضرها مسؤولون عن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الى عقد جلسات عمل دورية مع الولاة ونواب الشعب ومختلف المتدخلين في اللجان الجهوية لحثهم على التسريع في تقديم القائمات النهائية حتى يتم تسليم المساكن الجاهزة.
واستعرض المشاركون في الجلسة ، تقدم تنفيذ مختلف مراحل برنامج السكن الاجتماعي بمختلف جهات الجمهورية والإشكاليات العالقة مع المستلزمين العمومين .
وات - دعا وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنصف سليطي، الخميس، الى الإسراع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة خاصة وان 1613 وحدة باتت جاهزة للتسليم في ظل طلبات ناهزت 234 ألف مطلب.
ويجري حاليا بناء 6787 مسكنا اجتماعيا على ان يتم الانطلاق مع موفي سنة 2020 ، في بناء 5100 مقسم جديد علما وان البرنامج يتضمن بناء اكثر من 13 الف وحدة سكنية اجتماعية بميزانية تقارب 900 مليون دينار، وفق بيانات عرضت خلال جلسة عمل ترأسها سليطي.
وشدد سليطي، خلال الجلسة التي حضرها مسؤولون عن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الى عقد جلسات عمل دورية مع الولاة ونواب الشعب ومختلف المتدخلين في اللجان الجهوية لحثهم على التسريع في تقديم القائمات النهائية حتى يتم تسليم المساكن الجاهزة.
واستعرض المشاركون في الجلسة ، تقدم تنفيذ مختلف مراحل برنامج السكن الاجتماعي بمختلف جهات الجمهورية والإشكاليات العالقة مع المستلزمين العمومين .
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Par:MedTunisie ( )
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