مهندسو القطاع العمومي ينفذون وقفة احتجاجيّة الثلاثاء 17 مارس 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - ينفذ مهندسو القطاع العمومي، الثلاثاء 17 مارس 2020، وقفة احتجاجيّة بساحة القصبة.
وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بسحب اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العموميّة.
ودعت عمادة المهندسين التونسيين ، في بلاغ أصدرته، الخميس، "كافة هياكل العمادة من كبار الناخبين والهيئات القطاعيّة والجويّة والفروع إلى التعبئة العامّة والاستعداد التّام لإنجاح المحطّة النضاليّة القادمة".
كما طالبت العمادة "الحكومة الجديدة بالقطع مع سياسة التهميش والتجاهل، التي انتهجتها الحكومات السابقة مع العمادة والإهتمام أكثر بمشاغل قطاع يضم أكثر من 73 ألف مهندس".
وات - ينفذ مهندسو القطاع العمومي، الثلاثاء 17 مارس 2020، وقفة احتجاجيّة بساحة القصبة.
وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بسحب اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العموميّة.
ودعت عمادة المهندسين التونسيين ، في بلاغ أصدرته، الخميس، "كافة هياكل العمادة من كبار الناخبين والهيئات القطاعيّة والجويّة والفروع إلى التعبئة العامّة والاستعداد التّام لإنجاح المحطّة النضاليّة القادمة".
كما طالبت العمادة "الحكومة الجديدة بالقطع مع سياسة التهميش والتجاهل، التي انتهجتها الحكومات السابقة مع العمادة والإهتمام أكثر بمشاغل قطاع يضم أكثر من 73 ألف مهندس".
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Par:karimyousef (France )
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