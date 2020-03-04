قابس: التحليل المخبرية تثبت عدم اصابة مواطنة عائدة من ايطاليا بفيروس ''كورونا''

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، في تصريح لـ" وات"، اليوم الأربعاء، بأن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بمستشفى شارل نيكول على مواطنة عادت، يوم 20 فيفري المنقضي، من إيطاليا وعلى ابنتها الصغيرة، كانت سلبية، وأثبتت عدم اصابتهما بفيروس "كورونا".
وكان فريق مركز الإسعافات الطبية الاستعجالية بقابس قد تولى أخذ عينات من المواطنة المشار إليها آنفا ومن ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات لتحليلها بالمخبر المركزي بمستشفى شارل نيكول للتثبت من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمها.
وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، في تصريح لـ" وات"، اليوم الأربعاء، بأن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بمستشفى شارل نيكول على مواطنة عادت، يوم 20 فيفري المنقضي، من إيطاليا وعلى ابنتها الصغيرة، كانت سلبية، وأثبتت عدم اصابتهما بفيروس "كورونا".
وكان فريق مركز الإسعافات الطبية الاستعجالية بقابس قد تولى أخذ عينات من المواطنة المشار إليها آنفا ومن ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات لتحليلها بالمخبر المركزي بمستشفى شارل نيكول للتثبت من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمها.
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Par:essoltan (France )
Sur: حافظ قايد السبسي :والدي كان مستاء من الشاهد و هذا ما تفطّن له قبل وفاته بأيام و سأعود لتونس لكشف حقائق حول ملابسات الوفاة