   Om Kalthoum - فكروني  

قابس: التحليل المخبرية تثبت عدم اصابة مواطنة عائدة من ايطاليا بفيروس ''كورونا''

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 0 د, 24 ث

وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، في تصريح لـ" وات"، اليوم الأربعاء، بأن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بمستشفى شارل نيكول على مواطنة عادت، يوم 20 فيفري المنقضي، من إيطاليا وعلى ابنتها الصغيرة، كانت سلبية، وأثبتت عدم اصابتهما بفيروس "كورونا".
وكان فريق مركز الإسعافات الطبية الاستعجالية بقابس قد تولى أخذ عينات من المواطنة المشار إليها آنفا ومن ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات لتحليلها بالمخبر المركزي بمستشفى شارل نيكول للتثبت من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمها.


  
  
  

cadre-26eebb19e193bff620d19f781c4db675-2020-03-04 17:23:23






0 de 0 commentaires pour l'article 199170



En continu

الأربعاء 04 مارس 2020 | 9 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
15°
 15° % 54 :الرطــوبة
تونــس 11°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1121°-1019°-1114°-816°-10
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   1193,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583341384|199170 217|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires