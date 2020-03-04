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نصاف بن عليّة: نتائج تحاليل المحيطين بمريض فيروس ''كورونا'' بقفصة سلبية وسيتم اللجوء للقوّة العامّة في حال عدم الالتزام بالعزل الصّحي الذاتي

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - اكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن عليّة ان تحاليل العيّنات التي أجريت على 6 من أفراد عائلة المواطن اصيل المنطقة، الذي قدم يوم 27 فيفري من ايطاليا على متن الباخرة، والذي ثبتت لديه الاصابة بفيروس "كورونا"، والمخالطين المباشرين له أُثناء رحلة عودته من تونس العاصمة إلى قفصة، كانت كلّها سلبية، واضافت أنّهم سيبقون في العزل الصحي لمدّة 14 يوما مع ضمان متابعة وضعهم الصحّي.

ولفتت بن علية خلال ندوة صحفية عقدتها ليلة امس الثلاثاء بمقرّ الادارة الجهوية للصحة بقفصة، إلى أن عمليّات التقصّي والمسح من أجل التعرّف على كلّ من خالط وإحتكّ بالمصاب، متواصلة حاليا من أجل الاتصال بهم ووضعهم في العزل الصحّي.


وشددت بالمناسبة على ضرورة الالتزام بالعزل الصحّي الذاتي بالنسبة للاشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس والامتثال لتوصيات وزارة الصحّة، مشيرة إلى أنّه وفي حال لا يتمّ الالتزام بالحجر سيكون اللجوء للقوّة العامّة هو الحل باعتبار أن المسألة هي مسألة أمن قومي.

وبيّنت ان إجراء العزل الصحّي الذاتي هو إجراء وقائي معمول به في كل البلدان التي طالها فيروس "كورونا" للتوقّي من إنتشاره وحماية صحّة المواطنين والحدّ من العدوى، واعتبرت ان اليقظة على أشدّها في بلادنا من أجل التفطّن الفوري للحالات المستوردة من المناطق الموبوءة وتطويق الحالات المشتبه بها أو المصابة للحدّ من إنتشار هذا الفيروس قائلة أنّ الوضع "مرتبط بما يجري في الاماكن الموبوءة".
وأكّدت بن عليّة من جهة اخرى أن وزارة الصحة تعوّل كثيرا على الشراكة مع وسائل الاعلام من أجل مقاومة تفشي هذا الفيروس والحدّ من إنتشاره وخاصة من ناحية تفنيد الاخبار الزائفة والاشاعات ونشر التثقيف الصحي وتوعية الناس بالتدابير الوقائية الاحترازية والتأكيد على قواعد حفظ الصحة.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199151

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 14h 58m |           
من تكون هذه؟ و ما بالها تتحدث كحاكمة عسكرية؟ تماهي بين تونس و الصين؟ عليها تتبع إيطاليا و البلدان التي تتمتع بديمقراطية مثل تونس



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