تحويل الرحلات الجوية القادمة من ايطاليا نحو المحطة الجوية 2 لمطار تونس قرطاج الدولي مع الابقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 20 ث
وات - قررت وزارة النقل واللوجستية تحويل الرحلات الجوية القادمة من ايطاليا (روما و ميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا) نحو المحطة الجوية 2 لمطار تونس قرطاج الدولي مع الابقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 4 مارس2020.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن الوزارة، في اطار احكام اجراءات التوقي من فيروس "كورونا" وضمانا لأوفر حظوظ الوقاية والسلامة للمسافرين.
وات - قررت وزارة النقل واللوجستية تحويل الرحلات الجوية القادمة من ايطاليا (روما و ميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا) نحو المحطة الجوية 2 لمطار تونس قرطاج الدولي مع الابقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 4 مارس2020.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن الوزارة، في اطار احكام اجراءات التوقي من فيروس "كورونا" وضمانا لأوفر حظوظ الوقاية والسلامة للمسافرين.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
15°
|14°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|14°-13
|15°-11
|21°-12
|19°-11
|13°-7
Follow @babnet_Tunisie
(109 345) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 541) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 325) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 070) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 076) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 978) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 672) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 703) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 329) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 700) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 209) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 390) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 957) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 686) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 907) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 339) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 746) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 239) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 721) لقد عرّاها تماما...
( 34 736) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:karimyousef (France )
Sur: محمد العفاس: التكفير حكم شرعي لا يجب أن نخجل منه