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تحويل الرحلات الجوية القادمة من ايطاليا نحو المحطة الجوية 2 لمطار تونس قرطاج الدولي مع الابقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - قررت وزارة النقل واللوجستية تحويل الرحلات الجوية القادمة من ايطاليا (روما و ميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا) نحو المحطة الجوية 2 لمطار تونس قرطاج الدولي مع الابقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 4 مارس2020.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن الوزارة، في اطار احكام اجراءات التوقي من فيروس "كورونا" وضمانا لأوفر حظوظ الوقاية والسلامة للمسافرين.



  
  
  

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