الشركة التونسية للملاحة تؤجل سفرة ''تانيت'' في اتجاه مرسيليا الى يوم 4 مارس 2020 بسبب احوال الطقس

Lundi 02 Mars 2020
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وات - أعلنت الشركة التونسية للملاحة ، عن تأجيل موعد انطلاق سفرة "تانيت" المبرمجة ليوم 03 مارس 2020 من تونس باتجاه مرسيليا إلى يوم الأربعاء 04 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا نظر لسوء الأحوال الجوية بالبحر الابيض المتوسط.
ودعت الشركة ، في بلاغ أصدرته الاثنين ، المسافرين للحضور الى ميناء حلق الوادي، يوم الأربعاء، ابتدءا من الساعة الثامنة صباحا للقيام بإجراءات التسجيل قبل السفر.
وات - أعلنت الشركة التونسية للملاحة ، عن تأجيل موعد انطلاق سفرة "تانيت" المبرمجة ليوم 03 مارس 2020 من تونس باتجاه مرسيليا إلى يوم الأربعاء 04 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا نظر لسوء الأحوال الجوية بالبحر الابيض المتوسط.
ودعت الشركة ، في بلاغ أصدرته الاثنين ، المسافرين للحضور الى ميناء حلق الوادي، يوم الأربعاء، ابتدءا من الساعة الثامنة صباحا للقيام بإجراءات التسجيل قبل السفر.
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