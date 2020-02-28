منوبة: انطلاق تظاهرة الاسبوع المغاربي للصحة المدرسية

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- تحت شعار "كل الأطفال والشباب ضد التدخين" اعطيت امس الخميس بولاية منوبة اشارة انطلاق تظاهرة الاسبوع المغاربي للصحة المدرسية بالمدرسة الابتدائية أبي القاسم الشابي، التي تنظمها الادارة الجهوية للصحة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية.وتمثلت التظاهرة، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة ايمان السويسي ل(وات) في تقديم مجموعة من الانشطة التحسيسية والبيداغوجية والفنية والصحية حول موضوع الوقاية من التدخين، تضمنت جملة من الورشات في الفنون التشكيلية وفي الإنتاج الكتابي وعروض فرجوية.وأوضحت السويسي ان التظاهرة تأتي بمبادرة وطنية من وزارة الصحة وقد انطلقت من ولاية منوبة وستشمل بقية الولايات طيلة اسبوع من خلال جملة من الانشطة الهادفة الى الوقاية من التدخين.يشار الى ان التظاهرة افتتحتها والية منوبة رجاء الطرابلسي، وحضرها ممثلون عن الادارات الجهوية، وقد تم بالمناسبة تقديم عرض لمجموعة كورال فورشة مع التركيز من خلال مختلف الانشطة على مضار التدخين على غرار عرض عديد الصور المعبرة التي تستهدف الشباب والمرأة بصفة خاصة، وكذلك الشعارات الداعية الى الاقلاع عن التدخين.واختتم اللقاء بعرض نتائج استبيان ومداخلة حول الوقاية من مضار التدخين وتوزيع الجوائز على الاطفال الفائزين في مسابقات الرسم والإنتاج الكتابي حول موضوع "الوقاية من التدخين".