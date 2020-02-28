رابطة الابطال الافريقية - النجم الساحلي من اجل تعبيد طريق التاهل الى المربع الذهبي

Vendredi 28 Février 2020



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- يتطلع النجم الرياضي الساحلي الى تحقيق نتيجة ايجابية عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي بالدار البيضاء غدا السبت (س 20) في ذهاب الدور ربع النهائي من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم وذلك قبل مواجهة الاياب يوم 7 مارس القادم بتونس.ويعول فريق جوهرة الساحل هذا الموسم كثيرا على المسابقة القارية من اجل العودة الى اعلى الهرم بعد ان كان توج باللقب سنة 2007 على حساب الاهلي المصري وخسر دورين نهائيين سنتي 2004 و2005.وخرج النجم الساحلي في النسخة الماضية من الدور ربع النهائي على يد الترجي الرياضي فيما ودع المسابقة في 2017 من الدور نصف النهائي امام الاهلي المصري بعد ان غادر مسابقة 2016 مبكرا في الدور ثمن النهائي امام اينيمبا النيجيري.وكان النجم الساحلي انهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدما على الاهلي المصري (11ن) فيما كسب الوداد البيضاوي تاهله كثاني المجموعة الثالثة (9 ن) خلف ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي (14 ن).ولئن ترجح الارقام كفة النجم الساحلي باعتبار افضليته في المقابلات السابقة العربية منها والقارية فان هذه المواجهة الجديدة ستكون على غاية من الصعوبة بالنظر الى بحث المنافس، المتوج باللقب سنتي 2017 و1992 وخسارته نهائيي 2011 و2019 امام منافس تونسي الترجي الرياضي، عن تحقيق الفوز ووضع حد لسوء الطالع الذي رافقه امام النوادي التونسية.وتاتي هذه المباراة بعد اسبوع من الانتصار العريض الذي حققه فريق جوهرة الساحل في البطولة المحلية على نجم المتلوي (5-1) في اول مباراة تحت قيادة المدرب قيس الزواغي الذي كان اكد مباشرة اثر تعيينه على ان المسابقة القارية تبقى من اهم اهداف الفريق خلال الموسم الجاري .وكان فريق جوهرة الساحل تحول امس الخميس الى المغرب بوفد ضم 20 لاعبا / أشرف كرير ومكرم البديري ووجدي كشريدة وعلية البريقي ومرتضى بن وناس وأحمد الرداوي وعمر كوناطي وبهاء الدين السلامي وصدام بن عزيزة وأمين بن عمر ومحمد المثناني ومالك بعيو وإيهاب المساكني وماهر الحناشي وفراس بالعربي وداروين غونزاليس ورضوان زردوم وياسين الشيخاوي وسليمان كوليبالي وكريم العريبي.ومما لا شك فيه ان المدرب قيس الزواغي سيختار التشكيلة الافضل من اجل تحقيق نتيجة ايجابية تمهد الطريق نحو التاهل الى المربع الذهبي قبل خوض مباراة الاياب في تونس.وينتظر ان يؤمن الاطار الفني قبل كل شيء الناحية الدفاعية قصد تفادي قبول الاهداف ولا سيما في بداية المباراة مع محاولة التسجيل خارج القواعد بما من شانه ان يدعم حظوظ الفريق في تخطي هذه العقبة بسلام.وسيخوض فريق الوداد البيضاوي من جهته مباراة السبت بقيادة المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو (المدرب السابق للنجم الساحلي) الذي عوض في بداية هذا الاسبوع الفرنسي سيباستيان ديسابر الذي تم فك الارتباط معه بسبب سوء النتائج.وكان الوداد البيضاوي انقاد للهزيمة في اخر مقابلتين ضمن البطولة المحلية امام الدفاع الجديدي ويوسفية برشيد 0-1 و2-3 على التوالي.وسيدير الحوار الاول بين الوداد والنجم الساحلي الحكم الكامروني "اليوم نيان".