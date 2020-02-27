وزارة الشؤون الدينية تؤكد الالتزام بقرار السلطات السعودية تعليق الدخول إلى أراضيها بهدف العمرة

Jeudi 27 Février 2020
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وات - قال كاهية مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، سمير بن نصيب، أن الوزارة ستلتزم بقرار السلطات السعودية تعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية بهدف اداء مناسك العمرة بداية من تاريخ 26 فيفري الحالي بسبب تفشي فيروس الكورونا.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، تعليق رحلات ذهاب المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية تبعا لهذا القرار المؤقت، على أن تقتصر الرحلات الجوية على تأمين عودة التونسيين المتواجدين هناك.
وأضاف أنه سيتم التعامل مع هذا القرار المؤقت والمفتوح، وفق ما يستجد على مستوى السلطات السعودية، وفي إطار اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة لدراسة القرار وتداعياته على كافة المتدخلين.
وكانت السلطات السعودية اعلنت يوم امس الخميس إنها قررت تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا فيما يثير العدد المتزايد من حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين مخاوف من تحوله إلى وباء.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن قرارات التعليق مؤقتة لكنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها.
ولم يتضح إن كان موسم الحج الذي من المقرر أن يبدأ في أواخر جوان سيتأثر.
وات - قال كاهية مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، سمير بن نصيب، أن الوزارة ستلتزم بقرار السلطات السعودية تعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية بهدف اداء مناسك العمرة بداية من تاريخ 26 فيفري الحالي بسبب تفشي فيروس الكورونا.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، تعليق رحلات ذهاب المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية تبعا لهذا القرار المؤقت، على أن تقتصر الرحلات الجوية على تأمين عودة التونسيين المتواجدين هناك.
وأضاف أنه سيتم التعامل مع هذا القرار المؤقت والمفتوح، وفق ما يستجد على مستوى السلطات السعودية، وفي إطار اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة لدراسة القرار وتداعياته على كافة المتدخلين.
وكانت السلطات السعودية اعلنت يوم امس الخميس إنها قررت تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا فيما يثير العدد المتزايد من حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين مخاوف من تحوله إلى وباء.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن قرارات التعليق مؤقتة لكنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها.
ولم يتضح إن كان موسم الحج الذي من المقرر أن يبدأ في أواخر جوان سيتأثر.
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Par:mnasser57 (Austria )
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