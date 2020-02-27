البرلمان ينظر خلال جلسات عامة، من 3 الى 5 مارس، في قوانين اقتصادية

Jeudi 27 Février 2020



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- يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة من 3 الى 5 مارس 2020 للنظر في حزمة قوانين أساسية ذات طبيعة مالية علاوة على مقترح قانون أساسي (عدد01 لسنة 2020) لتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.وأورد مجلس نواب الشعب، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني،أنّ النواب سيناقشون، يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 ، مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.وستخصص جلستا يومي الإربعاء والخميس (04 و05 مارس 2020)، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية (عدد 86 لسنة 2019) ومشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة (عدد 62 لسنة 2019).وسناقش المجلس مشاريع قوانين اساسية تهمّ الموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (عدد 13 لسنة 2019) وعلى الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي ( عدد 14 لسنة 2019 ) والاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية (عدد 69 لسنة 2019 ).وسينظر المجلس مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة (عدد 79 لسنة 2018 )و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016 ( عدد 77 لسنة 2019 ).وسيصوت المجلس على مشاريع قوانين اساسية تتعلق "بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا ( 93 لسنة 2018 ) واتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتى (94 لسنة 2018 ) .وسيتولى البرلمان التصويت على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان(10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (84 لسنة 2019).