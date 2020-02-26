بنزرت: شاطئ كاب سيراط بسجنان يلفظ في ظرف أقل من 24 ساعة جثتين آدميتين يرجح أنهما لشابين من بلد مجاور

Mercredi 26 Février 2020



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وات

- لفظ شاطئ كاب سيراط بسجنان من ولاية بنزرت، بين مساء أمس الثلاثاء وعشية اليوم الأربعاء، جثتين آدميتين لشابين في العقد الثالث من العمر، وفق ما أفاد به مراسل "وات" بالجهة، مصدر محلي مسؤول.وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية، بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، تولت رفع الجثتين، بالتوازي مع فتح بحث أمني في الغرض، رغم أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الغريقين مواطنان ينتميان لبلد مغاربي مجاور، وتحديدا الجزائر، حاولا اجتياز الحدود خلسة عبر البحر.يشار إلى أن الشاب الذي لفظ البحر جثته، عشية الاربعاء، على مستوى شاطئ كاب سيراط بسجنان، وجدت بين طيات ملابسه عملة جزائرية، الأمر الذي يرجح أنه أحد أفراد مجموعة الشبان الستة الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ أسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية.