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انطلاق اشغال تجديد محطة خير الدين على خط ''ت ج م'' يوم السبت المقبل

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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وات - أعلنت شركة النقل بتونس ان اشغال تهيئة محطة "خير الدين" على خط الضاحية الشمالية تونس/حلق الوادي/المرسى (ت ج م)، ستنطلق يوم السبت 29 فيفري 2020 وستتواصل الى غاية يوم السبت 6 جوان 2020.

وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته، الاربعاء، انه تبعا لذلك لن يتوقف القطار بهذه المحطة طيلة فترة الاشغال مشيرة الى ان هذا الاجراء ضروري وهو يندرج في اطار انجاز مشروع تجديد الخط الحديدي تونس/حلق الوادي/المرسى.



  
  
  

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