Radio Babnet Tunisie  Abdelwahab - يا ليل يا روحي   

تصفيات كأس الأمم الأفريقية : تعيينات مباراتي تونس / تنزانيا ذهابا و إيابا

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 44 ث

وات - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكذلك طاقمي التحكيم للقائي الذهاب والاياب ضد المنتخب التنزاني وفق البرنامج التالي :

مباراة الجولة الثالثة


تونس - تنزانيا يوم 27 مارس 2020 المكان : الملعب الاولمبي برادس / س 20 حكم ساحة : هردل مارتينز دي كافالو (انغولا) مساعد حكم أول : جيرسون اميليو دوس صانطوس (انغولا) مساعد حكم ثان : ايفانيلو دي أو سانشي لوباز (انغولا) مراقب المباراة : أحمد مجاهد عثمان (مصر)

مباراة الجولة الرابعة

تنزانيا - تونس يوم 30 مارس 2020 المكان : الملعب الوطني بدار السلام / س 17 بتوقيت تونس حكم ساحة : سالسو ارميندو الفاكاو (الموزمبيق) مساعد حكم اول : ارسانيو شادريكي مارينقيلا (الموزمبيق) مساعد حكم ثان: زاكارياس اوراسيو بالوي (الموزمبيق) مراقب المباراة: دياميني زيد جيلبار (اسواتيني)

  
  
  

cadre-68c900a986d11f768d483ace8ba146ff-2020-02-25 19:04:47






0 de 0 commentaires pour l'article 198656



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الثلاثاء 25 فيفري 2020 | 1 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:56 05:30
16°
 16° % 44 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1419°-1016°-820°-724°-9
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (25 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fév)   151,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582673083|198656 1244|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires