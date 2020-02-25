تصفيات كأس الأمم الأفريقية : تعيينات مباراتي تونس / تنزانيا ذهابا و إيابا

Mardi 25 Février 2020



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- قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكذلك طاقمي التحكيم للقائي الذهاب والاياب ضد المنتخب التنزاني وفق البرنامج التالي :تونس - تنزانيا يوم 27 مارس 2020 المكان : الملعب الاولمبي برادس / س 20 حكم ساحة : هردل مارتينز دي كافالو (انغولا) مساعد حكم أول : جيرسون اميليو دوس صانطوس (انغولا) مساعد حكم ثان : ايفانيلو دي أو سانشي لوباز (انغولا) مراقب المباراة : أحمد مجاهد عثمان (مصر)تنزانيا - تونس يوم 30 مارس 2020 المكان : الملعب الوطني بدار السلام / س 17 بتوقيت تونس حكم ساحة : سالسو ارميندو الفاكاو (الموزمبيق) مساعد حكم اول : ارسانيو شادريكي مارينقيلا (الموزمبيق) مساعد حكم ثان: زاكارياس اوراسيو بالوي (الموزمبيق) مراقب المباراة: دياميني زيد جيلبار (اسواتيني)