بطولة الجزائر - باشراف فني تونسي شبيبة القبائل و وفاق سطيف يتقدمان في الترتيب

Mardi 25 Février 2020



قراءة: 1 د, 8 ث





وات

- تغلب فريق مولودية الجزائر على اتحاد الجزائر في دربي عاصمة الجزائر بنتيجة (1-0) أمس الاثنين بملعب 5 جويلية الأولمبي, في ختام مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية لكرة القدم.وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم سامي فريوي في الدقيقة 62 لفائدة فريق المولودية العاصمية.وبفضل هذه النتيجة استعاد فريق المولودية مركز الوصافة بمفرده برصيد 33 نقطة, وبفارق ثلاث نقاط خلف متصدر الترتيب العام شباب بلوزداد.ويبقى في رصيد المولودية العاصمية مباراة متأخرة ضد نادي بارادو, تسمح له باللحاق في الشباب في الطليعة في حالة تحقيق الفوز.ويذكر ان الجولة 19 من البطولة الجزائرية شهدت فوز فريق شبيبة القبائل الذي يدربه يامن الزلفاني ويضم في صفوفه اسامة الدراجي على جمعية الشلف بنتيجة 4 - 1 .ويحتل فريق الشبيبة المركز الثالث ب32 نقطة وهو على مسافة 4 نقاط من المتصدر.ومن جهته فاز وفاق سطيف الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي خارج ميدانه على نادي مقرة بهدف لصفر.واكد فريق السطيف بذلك اصراره على لعب ادوار متقدمة في البطولة الجزائرية بما جعله يرتقي الى المركز الرابع برصيد 30 وعلى مسافة 6 نقاط من شباب بلوزداد المتصدر ب36 نقطة .ومن جهته حقق فريق شبيبة القبائل الذي يدربه التونسي يامن الزلفاني ويضم في صفوفه اسامة الدراجي فوزا عريضا على جمعية الشلف نهاية الاسبوع 4 - 1في اطار نفس الجولة.ويحتل فريق الشبيبة المركز الثالث ب32 نقطة.