الوكالة التونسية للتعاون الفني: المشاركة في لقاءات الانتداب لفائدة مؤسسات كندية تتم بصفة مجانية

Lundi 24 Février 2020
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وات - اكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني، ان كل عملية انتداب لفائدة مؤسسات كندية يتم الاعلان عنها على موقع الوكالة على شبكة الانترنات وتتم المشاركة فيها بصفة مجانية.
وبينت في تحذير نشرته على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي، ان الوكالة تبقى المخاطب الوحيد في تونس لاهم الشركاء الكنديين في مجال التوظيف ويتم التعامل معهم دون وساطات.
وشددت على انه لا يمكن لاي شريك من شركاء الوكالة من الكنديين المطالبة بمقابل مالي للحصول على لقاء انتداب مؤكدة ان الدعوة للمشاركة في لقاء انتداب يرتكز اساسا على قيمة الخبرة التي يتمتع بها طالب الشغل والمدرجة ضمن سيرته الذاتية.
ودعت الوكالة، طالبي الشغل، الى توخي الحذر من الشركات التي تطالب بمقابل مالي لاجراء لقاء انتداب مشيرة الى الامر قد يتعلق بعمليات تحيل.
وكانت الوكالة قد اعلنت في وقت سابق عن عملية انتداب لفائدة العديد من المؤسسات الكندية في اختصاصات الصحة وتكنولوجيا المعلومات ستنتظم في تونس خلال الفترة من 21 الى 24 مارس.
وتستهدف عملية الانتداب، التي تنتظم بالتعاون مع مؤسسة تالنت مونريال، الاشخاص الذين لهم خبرة على الاقل بسنتين في الاختصاصات المطلوبة وحدد اخر اجل لقبول الترشحات يوم 15 مارس.
وات - اكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني، ان كل عملية انتداب لفائدة مؤسسات كندية يتم الاعلان عنها على موقع الوكالة على شبكة الانترنات وتتم المشاركة فيها بصفة مجانية.
وبينت في تحذير نشرته على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي، ان الوكالة تبقى المخاطب الوحيد في تونس لاهم الشركاء الكنديين في مجال التوظيف ويتم التعامل معهم دون وساطات.
وشددت على انه لا يمكن لاي شريك من شركاء الوكالة من الكنديين المطالبة بمقابل مالي للحصول على لقاء انتداب مؤكدة ان الدعوة للمشاركة في لقاء انتداب يرتكز اساسا على قيمة الخبرة التي يتمتع بها طالب الشغل والمدرجة ضمن سيرته الذاتية.
ودعت الوكالة، طالبي الشغل، الى توخي الحذر من الشركات التي تطالب بمقابل مالي لاجراء لقاء انتداب مشيرة الى الامر قد يتعلق بعمليات تحيل.
وكانت الوكالة قد اعلنت في وقت سابق عن عملية انتداب لفائدة العديد من المؤسسات الكندية في اختصاصات الصحة وتكنولوجيا المعلومات ستنتظم في تونس خلال الفترة من 21 الى 24 مارس.
وتستهدف عملية الانتداب، التي تنتظم بالتعاون مع مؤسسة تالنت مونريال، الاشخاص الذين لهم خبرة على الاقل بسنتين في الاختصاصات المطلوبة وحدد اخر اجل لقبول الترشحات يوم 15 مارس.
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