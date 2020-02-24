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بنزرت: المدير الجهوي للصحة يؤكّد مجدّدا عدم تسجيل أيّة حالة إصابة بفيروس ''كورونا'' في الجهة

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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وات - جدّد المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني تأكيد على عدم تسجيل أيّة حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ سواء في ولاية بنزرت أو بقية جهات البلاد، مشيرا في تصريح اليوم لمراسل (وات) إلى أن اللجنة الجهوية لليقظة والصحة بنزرت تواصل أعمال الرّصد والتوقي في كافة الفضاءات وذلك في إطار بروتوكول التوقّي المعتمد مركزيا .

وأضاف أن اللجنة الجهوية لليقظة والصحة، التي تضمّ كل الأطراف والمصالح العمومية وأيضا الخاصة، تعمل أيضا إلى جانب أعمال الرصد على تنظيم أيام تحسيسية وتثقيفية لفائدة خطوط التوقي الأوّلي بالفضاءات الاستشفائية والصحية عموما وأيضا في الموانئ وبقية الأجهزة ، بالتوازي مع تفعيل برامج التثقيف الصحّي والتوعوي لعموم المواطنين بجميع فئاتهم وشرائحهم العمرية ، بشأن الوقاية من الإصابة بالنزلة الموسمية (القريب).


يشار إلى أن خبرا تمّ تداوله على بعض صفحات "الفايسبوك" حول إصابة أحد المواطنين أصيلي مدينة منزل جميل كان قد عاد من ايطاليا منذ حوالي 10 أيام.

  
  
  

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