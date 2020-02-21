المنستير: ممثلو النقابات الأمنية بالجهة يطالبون بتحسين ظروف عمل وإعاشة أعوان الأمن

Vendredi 21 Février 2020



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وات

- طالب ممثلو النقابات الأمنية بولاية المنستير بتحسين ظروف عمل واعاشة أعوان الأمن، وبتمكينهم من مستحقاتهم المالية المتعلقة بتأمين سهرات المهرجانات والمقابلات الرياضية والحفلات بالنزل، وبتوضيح المقاييس والإجراءات المعتمدة للحصول على المساكن التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للموظفين العموميين، وذلك خلال لقائهم، اليوم الجمعة، بوالي المنستير، أكرم السبري، بمقر الولاية.وتفاعلا مع هذه المطالب، أفاد والي المنستير أنّ الجهة تشهد انجاز عدد من المشاريع لدعم البنية التحتية للمؤسسات الأمنية بالجهة على غرار توسعة مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام الذي خصص له اعتماد جملي 2 مليون و300 ألف دينار، وتوسعة إقليم الامن الوطني بالمنستير باعتماد قدره 390 ألف دينار، وبناء مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين بكلفة 1 مليون و600 ألف دينار.ويتراوح بين مرحلة طلب العروض أو انجاز الدراسات، كّل من مشاريع انجاز مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني ومركز أمن بقصر هلال بقيمة 2 مليون و200 ألف دينار، ومقر جديد لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بقصر هلال المكنين بقيمة 750 ألف دينار، ومركز التكوين المختص للحرس البحري بالمنستير بقيمة 650 ألف دينار، ومجمع أمني للحرس الوطني بزاوية قنطش بقيمة 600 ألف دينار للقسط الأوّل، وفق ذات المصدر.كما أذن الوالي بمد ممثلي النقابات الأمنية بالمقاييس والإجراءات المعتمدة للحصول على مساكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.وحضر الاجتماع ممثلون عن كلّ من التنسيقية الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، والنقابة الأساسية لموظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بالمنستير المدينة، والنقابة الأساسية لموظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بإقليم الأمن بالمنستير، والنقابة العامة للحرس الوطني، واتحاد نقابات الحماية المدنية.