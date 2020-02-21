Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

المنستير: إيقاف شخص داهم منزل مدرستين بمعتمدية المكنين ووزارة التربية تدين وتؤكد تضامنها مع المتضررتين

Vendredi 21 Février 2020

Vendredi 21 Février 2020
قراءة: 1 د, 13 ث

وات - أوقفت وحدات الحرس الوطني، اليوم الجمعة، بمنطقة القراوة التابعة لمعتمدية المكنين من ولاية المنستير، شخصا شارك مع شخص ثان في مداهمة منزل تقطنه مدرستان وسرقة هواتفهما الجوالة الليلة الفارطة، في حين تواصل الجهات الأمنية البحث عن الشخص الثاني، وفق ما أفاد به "وات" المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، المنجي سليم.

وأضاف سليم أنّ وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية اتخذتا كلّ الإجراءات للإحاطة النفسية بالمدرستين، مشيرا إلى أنّ وزير التربية اتصل هاتفيا بالمتضررتين من الحادثة. وأكد أنّ الوزارة سترفع قضية ضدّ الشخصين اللذين اقتحما منزل المدرستين، وستحرص على ضمان حقوقهن كاملة.


وكانت وزارة التربية عبّرت اليوم الجمعة في بلاغ نشرته بموقعها على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" عن "رفضها لكلّ أشكال الاعتداءات اللفظية والمادية المتكررة من قبل غرباء ضدّ التلاميذ والإطار التربوي والعامل بعدد من المؤسسات التربوية"، مؤكدة حرصها على "التصدّي لتلك الاعتداءات، والقيام بكلّ الإجراءات اللازمة لردعها وتتبع مرتكبيها طبقا لما يسمح به القانون".

وعبّرت الوزارة عن "عميق انشغالها إزاء الاعتداءات التي تطال أعضاء الأسرة التربوية، حتى وأن وقعت خارج الفضاء التربوي، باعتبار أنّ هيبة المربي ورمزية الرسالة التي يضطلع بها ونبلها وانتماءه للأسرة التربوية، تعدّ عناصر ملازمة له في حياته المهنية والخاصة".
وأكدت تضامنها مع المدرستين بإحدى المدارس الابتدائية بمعتمدية المكنين، وحرصها على تتبع مرتكبي عملية اقتحام منزلهما، وتوفير الإحاطة النفسية لهما.
وأضاف نص البلاغ أنّ "هذه الظروف الصعبة، تقتضي التفاف الأسرة التربوية وتضامنها، كما تقتضي تكاتف جهود الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني وكافة الهياكل ذات الصلة، لصون المؤسسة التربوية، والدفاع عن حرمة منتسبيها وسلامتهم".

  
  
  

cadre-f149db717c684464b96426b7b10251a6-2020-02-21 20:31:36






0 de 0 commentaires pour l'article 198430



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 87 :الرطــوبة
تونــس
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582518571|198430 5209|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires