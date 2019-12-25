الكرة الطائرة تحضيرات تصفيات اولمبياد 2020 : المنتخب التونسي يتحول اليوم الى بولونيا

Mercredi 25 Decembre 2019



وات

- يتحول المنتخب التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم الاربعاء الى بولونيا لاجراء التربص التحضيري قبل الاخير من 26 الى 31 ديسمبر استعدادا للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" .وأعلن مدرب المنتخب انطونيو جاكوب عن قائمة 15 لاعبا الذين سيشاركون في التربص وهم / خالد بن سليمان - مهدي بالشيخ - محمد عياش - نبيل الميلادي - حسني القرامصلي -عمر العقربي - سليم المباركي - علي بنقي - إلياس القرامصلي- محمد علي بن عثمان - صدام الهميسي- أيمن الرديسي.وانضم الى القائمة العناصر المحترفة خارج الحدود / وسيم بن طارة (نادي اجاكسيو الفرنسي) واسماعيل معلى (القادسية الكويتي) و حمزة نقة (نادي العين الاماراتي) .وفي برنامج التربص سيجري المنتخب 3 مباريات ودية ضد الفرق الاولى في ترتيب بطولة الدرجة الاولى البولونية.واثر العودة سيقام التربص الاخير للفريق بتونس من 2 الى 4 جانفي قبل التحول الى مصر يوم 5 جانفي للمشاركة في الدورة الترشيحية التي ستقام من 6 الى 12 جانفي القادم .ويستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة سلسلة مقابلاته ضمن الدورة الترشيحية المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020) بملاقاة نظيره الغاني يوم 7 جانفي على الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.وستجمع المباراة الثانية لحساب اليوم الافتتاحي بين المنتخبين المصري والجزائري بداية من الساعة السابعة مساء.ويلاقي السداسي التونسي في اليوم الثاني منتخب الكاميرون يوم 8 جانفي (س 19) على ان تكون القمة المرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره المصري في اطار اليوم الثالث (9 جانفي) انطلاقا من الساعة السابعة مساء.ويواجه ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب في اليوم الرابع (10 جانفي) منتخب الجزائر على الساعة السابعة مساء على ان يركنوا في اليوم الختامي (11 جانفي) للراحة.تجدر الاشارة الى ان صاحب المركز الاول يتاهل مباشرة الى الالعاب الاولمبية.اليوم الاول (7 جانفي 2020) س 16 - تونس - غانا س 19 - مصر - الجزائراليوم الثاني (8 جانفي 2020) س 16 - غانا - مصر س 19 - تونس - الكاميروناليوم الثالث (9 جانفي 2020) س 16 - الكاميرون الجزائر س 19 - تونس - مصراليوم الرابع (10 جانفي 2020) س 16 - غانا - الكاميرون س 19 - تونسالجزائر اليوم الخامس (11 جانفي 2020) س 16 - الجزائر - غانا س 19 - مصر - الكاميرون