روني الطرابلسي: من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع النقل 3785 مليون دينار

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- "من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع النقل خلال سنة 2020 ما يناهز 3785 مليون دينار"، هذا ما أعلن عنه وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة، بالعاصمة.وأبرز الطرابلسي أن الوزارة ستعمل، خلال سنة 2020، على مواصلة انجاز البنية التحتية للخط "د" من مشروع الشبكة الحديدية السريعة والتي تصل كلفته الى نحو 80 مليون دينار، مضيفا أن الخط (أ - E) من مشروع الشبكة الحديدية السريعة سيدخل حيز الاستغلال في جوان 2020.وأشار إلى أنه سيتم استكمال الدراسات التفصيلية المعمقة لمشروع مترو صفاقس كذلك، خلال سنة 2020، والانطلاق في الأشغال اثر انتهاء هذه الدراسات.بالنسبة إلى النقل الجوي، أفاد الوزير أنه سيتم، خلال السنة المقبلة، الاعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع توسعة مطار تونس قرطاج بكلفة تناهز 300 مليون دينار.كما سيتم الانطلاق في أشغال مشروع اعادة تهيئة مدرج الطائرات بمطاري جربة - جرجيس وتوزر - نفطة بكلفة جملية تقارب 67 مليون دينار.وأكد الوزير استكمال تنفيذ مخطط تجديد أسطول شركة الخطوط التونسية، من خلال الايجار العملياتي، وتسلم الطائرة الثالثة المبرمجة في غضون شهر أفريل 2020.في ما يتعلق بمجال النقل البحري، أعلن الطرابلسي عن الانطلاق، خلال 2020، في مشروع توسعة ميناء رادس بكلفة استثمار تبلغ 160 مليون دينار.ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع النقل، بين 2016 و2019، نحو 5100 مليون دينار استاثر مجال النقل البري بنحو 3380 مليون دينار منها.ويساهم قطاع النقل بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و5ر11 بالمائة من الاستثمارات الجملية في البلاد.وتصل مداخيل هذا القطاع بالعملة الصعبة الى 1500 مليون دينار.