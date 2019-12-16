مونديال الاندية - الترجي يبحث عن التعويض امام السد القطري

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- يسعى الترجي الرياضي الى تعويض خسارته في الدور ربع النهائي امام الهلال السعودي وانهاء مشاركته في مونديال الاندية لكرة القدم المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة على وقع ايجابي وذلك عبر الفوز على نادي السد القطري يوم الثلاثاء في المباراة الترتيبية من اجل تحديد صاحب المركز الخامس.وستكون هذه المواجهة بمثابة تضميد للجراح بالنسبة للفريقين في هذه البطولة بعد ان انقاد ممثل كرة القدم التونسية وبطل افريقيا خلال الدور ربع النهائي الى الهزيمة امام الهلال السعودي بطل اسيا بهدف دون رد يوم السبت الماضي بينما خسر السد القطري الذي يشارك بوصفه بطل البلد المستضيف امام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكف 2-3 بعد ان فاز في الدور الاول على بطل أوقيانوسيا هنجين سبورت من كاليدونيا الجديدة 3-1.ويخوض الترجي الرياضي مباراة تحديد المركز الخامس للمرة الثالثة في 3 مشاركات له بمونديال الأندية وقد خسر في نسخة 2011 أمام مونتيري 2-3 بينما فاز في دورة 2018 على غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح بعد ان انتهت المباراة بالتعادل في وقتها الاصلي 1-1.وسبق للفريقين أن التقيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2011 باليابان ونجح خلالها السد في حسم النتيجة بواقع هدفين مقابل هدف واحد.وسيكون مدرب الترجي الرياضي معين الشعباني مدعوا للتخلي عن التحفظ المبالغ فيه الذي ظهر به في المقابلة الاولى امام الهلال السعودي والاعتماد على رسم فني اكثر توازنا ياخذ بعين الاعتبار تامين الجانب الدفاعي من جهة وضمان نجاعة التنشيط الهجومي من جهة اخرى.واذا كان السد القطري يملك خطا هجوميا قويا بما مكنه من تسجيل 5 اهداف في المباراتين الاوليين من بينها ثنائية للجزائري بغداد بونجاح فانه يشكو في المقابل من عدة نقائص في الدفاع الذي قبل 4 اهداف امام هنجين سبورت ومونتيري وهو ما يتوجب على زملاء انيس البدري استغلاله لاحداث الفارق وتحقيق الفوز.