القيروان: الغاء تنظيم انتخابات بلدية جزئية ببلدية الشبيكة إثر تراجع أحد أعضاء المجلس البلدي عن الاستقالة ( الوالي)

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - أفاد والي القيروان، محمد بورقيبة، اليوم الجمعة، أنه لن يتم تنظيم انتخابات بلدية جزئية ببلدية الشبيكة، وذلك اثر تلقيه مطلبا رسميا يفيد بتراجع احد المستشارين البلديين عن الاستقالة من بين 10 اعضاء كانوا تقدموا باستقالة جماعية من المجلس البلدي بالشبيكة في موفى شهر نوفمبر المنقضي.
وأفاد في تصريح لـ(وات) أنه لن يتم في هذه الحال حل المجلس البلدي بالشبيكة، وسيتم تسديد الشغورات الحاصلة لبقية الاعضاء المستقيلين في المجلس البلدي الذي يضم 18 عضوا.
يشار الى أن 10 اعضاء من المجلس البلدي بالشبيكة بولاية القيروان تقدموا يوم 29 نوفمبر الفارط باستقالة جماعية الى والي الجهة وذلك اثر " ما آل إليه تسيير المرافق البلدية والاستهتار بالاجراءات القانونية المنصوص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية وصلب النظام الداخلي للمجلس من طرف بعض اعضاء المجلس البلدي وخصوصا رئيسة البلدية"، وفق ما تضمنه نص الاستقالة.
تجدر الاشارة الى ان الفقرة الثانية من الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية تنص على حل المجلس البلدي اليا في حال الاستقالة المتزامنة لاغلبية أعضائه بما يقتضي اجراء انتخابات جزئية، ويعتبر المجلس البلدي منحلا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام الوالي الذي يتولى اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بحل المجلس وبوجود حالة شغور.
وأفاد في تصريح لـ(وات) أنه لن يتم في هذه الحال حل المجلس البلدي بالشبيكة، وسيتم تسديد الشغورات الحاصلة لبقية الاعضاء المستقيلين في المجلس البلدي الذي يضم 18 عضوا.
يشار الى أن 10 اعضاء من المجلس البلدي بالشبيكة بولاية القيروان تقدموا يوم 29 نوفمبر الفارط باستقالة جماعية الى والي الجهة وذلك اثر " ما آل إليه تسيير المرافق البلدية والاستهتار بالاجراءات القانونية المنصوص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية وصلب النظام الداخلي للمجلس من طرف بعض اعضاء المجلس البلدي وخصوصا رئيسة البلدية"، وفق ما تضمنه نص الاستقالة.
تجدر الاشارة الى ان الفقرة الثانية من الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية تنص على حل المجلس البلدي اليا في حال الاستقالة المتزامنة لاغلبية أعضائه بما يقتضي اجراء انتخابات جزئية، ويعتبر المجلس البلدي منحلا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام الوالي الذي يتولى اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بحل المجلس وبوجود حالة شغور.
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Par:corruption (France )
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