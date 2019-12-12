منوبة: الشروع في توزيع مساعدات لمجابهة موجة البرد

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- أعطت والية منوبة، رجاء الطرابلسي، ظهر اليوم الخميس، بمقر جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي، إشارة انطلاق توزيع مساعدات لمجابهة موجة البرد على اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي والتي ستشرع بدورها في توزيعها على مستحقيها بكافة المعتمديات، وخاصة سكان الأرياف والمرتفعات على غرار طبربة، والجديدة، وبرج العامري، والبطان، حسب ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، الحبيب التكالي، مراسلة (وات) بالجهة.وتضمنت هذه المساعدات التي تشمل 1000 مستحق في 8 معتمديات 1160 غطاء صوفيا، و9640 كلغ من المواد الغذائية، و671 زوج حذاء، و9235 قطعة ملابس شتوية، حسب نفس المصدر.وأشار الى أن جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي ستواصل جهود توزيع المساعدات على مستحقيها من العائلات المعوزة في الفترة القادمة وذلك بعد أن تم ضبط القوائم من طرف اللجان المحلية.وأضاف أنه إلى جانب المساعدات لمجابهة موجة البرد تم تجميع مساعدات إضافية مقدمة بعنوان مجهودات محلية تتمثل في 500 غطاء صوفي، وحوالي 4000 كلغ من المواد الغذائية، وكمية هامة من الاحذية والملابس الصوفية.