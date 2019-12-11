رجة أرضية بتاجروين من ولاية الكاف

Mercredi 11 Decembre 2019



وات

- سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم الاربعاء، رجة أرضية بمدينة تاجروين من ولاية الكاف.وأوضح بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي، أن هذه الرجة الأرضية التي سجلت على الساعة السابعة و26 دقيقة من مساء اليوم، بلغت قوتها 3.06 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب35.90 درجة خط عرض وب8.54 درجة خط طول، وذلك شمال غرب تاجروين من ولاية الكاف.