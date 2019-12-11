Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Akoullk 3an El Shouk  

رجة أرضية بتاجروين من ولاية الكاف

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم الاربعاء، رجة أرضية بمدينة تاجروين من ولاية الكاف.
وأوضح بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي، أن هذه الرجة الأرضية التي سجلت على الساعة السابعة و26 دقيقة من مساء اليوم، بلغت قوتها 3.06 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب35.90 درجة خط عرض وب8.54 درجة خط طول، وذلك شمال غرب تاجروين من ولاية الكاف.




  
  
     
  

cadre-248b9c3fd67ecc9075a5e0410ece4995-2019-12-11 21:49:35






0 de 0 commentaires pour l'article 194220



En continu

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 | 14 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:45 12:19 07:21 05:49
13°
 13° % 71 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
13°-1316°-1117°-1118°-1419°-12
  • Avoirs en devises
    18794,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1081,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576103184|194220 278|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires