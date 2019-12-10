باجة: انهيار قنطرة العبادلة بسيدي اسماعيل يحول دون التحاق تلامذة المنطقة بمقاعد الدراسة

Mardi 10 Decembre 2019
وات - أكّد رئيس بلدية سيدي اسماعيل، محمد الحبيب العامري، أن 12 تلميذا وتلميذة محرومون حاليا من الالتحاق بمقاعد الدراسة نتيجة انهيار قنطرة العبادلة بسيدي اسماعيل بباجة الجنوبية، داعيا الى التدخل العاجل لاصلاح هذه القنطرة التى جرفتها الامطار ليلة أمس الاثنين.
وبيّن في تصريح لـ(وات)، أن انهيار القنطرة حال دون مرور سيارة النقل الجماعي من أجل إيصال التلاميذ الى المدرسة التي تبعد حوالي 3 كيلومترات عن التجمع السكني، لافتا الى أن حوالي 11 عائلة تعيش حاليا في عزلة تامّة.
وأوضح ذات المصدر، أن قنطرة العبادلة تم إنشاؤها في فترة التسعينات باعتماد القنوات، وذلك في نطاق تدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، ملاحظا أن بلدية سيدي اسماعيل المحدثة مؤخرا، تدخلت لاصلاحها بامكانيات محدودة وبدائية كحل وقتي لفك عزلة متساكني المنطقة، غير أن الامطار جرفتها مجددا.
وبيّن في تصريح لـ(وات)، أن انهيار القنطرة حال دون مرور سيارة النقل الجماعي من أجل إيصال التلاميذ الى المدرسة التي تبعد حوالي 3 كيلومترات عن التجمع السكني، لافتا الى أن حوالي 11 عائلة تعيش حاليا في عزلة تامّة.
وأوضح ذات المصدر، أن قنطرة العبادلة تم إنشاؤها في فترة التسعينات باعتماد القنوات، وذلك في نطاق تدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، ملاحظا أن بلدية سيدي اسماعيل المحدثة مؤخرا، تدخلت لاصلاحها بامكانيات محدودة وبدائية كحل وقتي لفك عزلة متساكني المنطقة، غير أن الامطار جرفتها مجددا.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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