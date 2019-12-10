كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الاخيرة

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- في ما يلي كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة المنقضية بحساب المليمتر وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي:/ولاية تونس تونس قرطاج 7/ سيدي بوسعيد 8 /ولاية بن عروس بن عروس 10/ بومهل 10/ فوشانة 15/ الخليدية 16/ المحمدية 15/ رادس 14/ مرناق 9/ بئر الباي 8/ حمام الانف 8/ مقرين 13 ولاية اريانة اريانة 8/ قلعة الاندلس 20/ سيدي ثابت 10/ المنيهلة 11/ رواد 8/ شرفش 9 /ولاية منوبة منوبة 12/ الجديدة 13/ المرناقية 24/ طبربة 15/ البطان 16/ شواط 16/ برج العامري 12/ /ولاية بنزرت بنزرت المدينة 26/ جومين 16/ غزالة 20/ سيدي احمد 26/ تينجة 15/ غار الملح 22/ اوتيك 11/ سجنان 43/ راس الجبل 21/ العالية 19/ العزيب 22/ ماطر 17/ منزل بورقيبة 15/ سونين 25 /ولاية نابل نابل 3/ دار شعبان 3/ بني خيار 4/ قربة 4/ الميدة 8/ منزل تميم 20/ قليبية 19/ حمام الغزاز 13/ الهوارية 14/تكلسة 15/ سليمان 6/ بني خلاد 5/ منزل بوزلفة 4/ قرمبالية 6/ بوعرقوب 3/ الحمامات 3/ /ولاية زغوان زغوان 10/ بئر مشارقة 13/ عين عسكر 16/ صواف 2/ سد بئر مشارقة 10/ جرادو 3/ سد وادي الكبير 13/ الفحص 16/ الزريبة 11/ سد وادي الرمل 4/ الناظور 4 /ولاية باجة باجة المدينة 20/ باجة المحطة 19/ باجة الجنوبية 12/ تستور 14/ عمدون 20/قبلاط 19/ تيبار 12/ تبرسق 12/ مجاز الباب 18/ سد كساب 25/ نفزة 42/ سد سيدي سالم 13/ سد العروسة 22 /ولاية جندوبة جندوبة المحطة 6/ طبرقة 37/ عين دراهم 36 سد بوهرتمة 17/ فرنانة 12/ بني مطير 34/ بوسالم 8/ غار الدماء 12/ سد بربرة 17/ بلطة بوعوان 26 /ولاية الكاف الكاف المدينة 10/ بوليفة 8/ الدهماني 3/ القصور 6/ القلعة الخصباء 3/ قلعة سنان 6/ وادي ملاق 12/ تاجروين 7/ نبر 12/ الطويرف 13/ الجريصة 6/ القصور 5/ K13 5 / السرس 5/ الساقية 14 /ولاية سليانة مدينة سليانة 4/ محطة سليانة 3/ برقو 3/ بوعرادة 8/ بورويس 8/ قعفور 6/ كسرى 4/ الكريب 8/ مكثر 6/ الروحية 1/ العروسة 7/ عين بوسعدية 5 /ولاية سوسة سوسة الشمالية 3/ سوسة المدينة 2/ شط مريم 7/ مطار النفيضة 1/ اكودة 2/ المسعدين 2/ سيد الهاني 1/ حمام سوسة 3/ سيدي بوعلي 5/ مساكن 1/ القلعة الكبرى 4/ القلعة الصغرى 3/ بوفيشة 3 /ولاية المنستير المنستير الميناء 1/ المطار 1/ جمال 1/ خنيس 2/ منزل النور 1 /ولاية القيروان القيروان 1/ الوسلاتية 2/ سد نبهانة 3/ /ولاية القصرين القصرين الشمالية 2/ سبيبة 2 أهم الظواهر الجوية المسجلة: رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم /س : 76 بقصرين وطبرقة، 72 ببنزرت وبالمنستير ، 68 بالمهدية وصفاقس ومطماطة ، 65 بتونس قرطاج وبنابل وسليانة وبتالة ، 58 بباجة وبسيدي بوزيد ، 54 بقفصة