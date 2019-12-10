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سوسة: بلدية سيدي بوعلي تواصل تنفيذ قرارات هدم وإزالة عدد من البناءات المقامة بدون وجه قانوني على الملك العمومي البحري

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
وات - تواصل بلدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة تنفيذ قرارات هدم وإزالة عدد من البناءات المقامة بدون وجه قانوني على الملك العمومي البحري، وذلك تحت إشراف وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي وبمساندة من فريق الشرطة البلدية والحرس الوطني.

وأفاد عضو المجلس البلدي ببلدية سيدي بوعلي مطار الصيد، ان البلدية قامت امس الاثنين بتنفيذ قرار ازالة لمشرب اقيم على الملك العمومي البحري الراجع بالنظر للمنطقة البلدية بسيدي بوعلي، واضاف ان قرار الازالة جاء بعد انتفاء كل الاجراءات القانونية والادراية.


وكانت بلدية سيدي بوعلي قامت، وفق نفس المصدر، يوم 21 نوفمبر الماضي بتنفيذ 4 قرارات إزالة وهدم لبناءات غير مرخصة مقامة على الملك العمومي البحري بمنطقة حلق المنجل، وذلك بهدف فك حوز الملك العمومي البحري وضمان حق المواطنين في الملك العام.

  
  
     
  

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