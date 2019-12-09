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مؤسسة التلفزة التونسية تدين ''التشويش على النقل المباشر'' للجلسة العامة بالبرلمان

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - أدانت مؤسسة التلفزة التونسية ، اليوم الاثنين ما جد من "تشويش على النقل المباشر للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأحد 8 ديسمبر الجاري على القناة الوطنية الثانية"، معتبرة ان ، "مثل هذه التصرفات من شأنها أن تعيقها عن أداء مهامها على الوجه الأمثل".
وأوضحت في بيان أن مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية، "تدين هذا التشويش، بوصفها مرفقا عموميا يقوم بدوره على مسافة من الجميع وبمنأى عن كل التجاذبات السياسية".

وأهابت التلفزة التونسية برئاسة البرلمان إلى "التدخل العاجل لعدم تكرار مثل الممارسات التي تسيء للمشهد السياسي العام والمسار الديمقراطي ولصورة البلاد عموما".


ودعت كل الطيف السياسي والنيابي إلى عدم توظيف ما حدث للإبقاء على حياد المرفق العام حتى يؤدي وظائفه في أفضل الظروف باعتباره الضامن لحرية التعبير وحق المتلقي في المعلومة دون تدخل أو توجيه.

يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة امس الأحد، شهدت مشاحنات وتوترا كبيرا، على خلفية اعتصام أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر بمنبر قاعة الجلسات، كما شهدت هذه الجلسة تشويشا على تدخلات عدد من النواب مما، أثر في جودة صوت البث المباشر لهذه الجلسة.

وكانت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحري قالت في ندوة صحفية عقدتها صباح الاثنين بمقر البرلمان ان رفع بعض النواب لشعار رابعة في قاعة الجلسات امام كاميرا التلفزة الوطنية خلال الجلسة العامة امس الاحد وحجب مداخلتها يعكس "الى اين وصلت الفوضى والديكتاتورية والاعتداءات التي يمارسونها على غيرهم ".

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194058

RESA67  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 14h 20m |           
Ils sont ridicules avec leur signe de Rabaa devant la télé tunisienne qui appartient à tous les Tunisiens. Nous ne sommes pas en Égypte ici et si les députés n’ont aucun respect pour leurs compatriotes ou qu’ils ne se sentent pas Tunisien ou défendant une autre cause ou je ne sais quoi, qu’ils dégagent!



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